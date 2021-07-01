Стыдно перед гостями. Привести в порядок шумозащитные заборы просит бишкекчанин

Шумозащитные заборы, установленные при въезде в Бишкек со стороны международного аэропорта «Манас», приобрели неприглядный вид, стыдно перед гостями. Об этом 24.kg написал читатель.

По его словам, при установке этих ограждений городские службы предусмотрели оформление в национальном стиле, чтобы приезжающих туристов не пугать сплошными заборами.

«Но со временем шумовые заграждения приобрели уродливый вид. Больше половины секций проржавели. Мэрии Бишкека, видимо, как обычно, нет дела до уродства. И так сойдет — ее принцип, что ли», — считает житель близлежащей улицы.

Он требует, чтобы муниципальные службы навели порядок, обновили покраску и убрали мусор.

Напомним, забор установили в 2016-м в преддверии саммита СНГ. На него потратили 3,6 миллиона сомов.

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