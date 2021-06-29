В Бишкеке в парке «Ынтымак» засыхают высаженные горожанами деревья. Об этом 24.kg рассказала жительница столицы Жылдыз Осмоналиева.

«В прошлом году мы участвовали в акции, которую объявила глава МП «Городские парки» Калича Умуралиева. Откликнулись на ее призыв озеленить парки Бишкека. Свои саженцы мы осенью высадили в «Ынтымаке». Было много людей, высадили больше 100 саженцев различных пород. И вот недавно, заглянув в парк, я нахожу их засохшими, практически погибшими», — возмутилась она.

Осмоналиева обратилась с вопросами к мэрии Бишкека, муниципальным предприятиям «Зеленстрой» и «Городские парки». Ее интересует, намерены ли городские службы решать вопрос полива.

«В новых парках, в «Ынтымаке» это заметно больше всего, отсутствует арычная система полива. Ее думают проводить или нет? Если у вас в планах ничего не делать и дальше высушивать деревья, которые каждый год жители города высаживают за свой счет, тогда зачем мы их сажаем? Это у вас новый вид бизнеса такой? Продавать нам, горожанам, саженцы, высушивать на следующий год опять продавать и так каждый год», — задалась вопросами горожанка.

Отметим, что по сообщениям пресс-службы столичной мэрии в прошлом году в парках Бишкека при поддержке горожан и организаций было посажено 9 тысяч 766 саженцев деревьев и кустарников. Однако сколько из них прижились, в муниципалитете не уточняли.

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