Жительница Московского района пожаловалась на сокращение положенной ей пенсии

На 200 сомов меньше получила жительница Московского района Чуйской области. Об этом она сообщила 24.kg.

По ее словам, в мае она получила 6 тысяч 507 сомов, а в июне — 6 тысяч 307.

«Я инвалид первой группы, у меня нет возможности лично съездить в Соцфонд и выяснить, на каком основании уменьшилась пенсия. Когда я работала, добросовестно перечисляла со своей зарплаты соцотчисления, никогда не ходила с протянутой рукой к государству. Несмотря на трудности, одна воспитывала двоих детей, работала в школе по две смены. С 2016 года, после перенесенного инсульта не работаю», — рассказала она.

Читательница добавила, что с каждым днем жизнь дорожает, а пенсию сокращают. «Копила деньги, чтобы съездить на реабилитацию в Воронцовку, а тут такая новость. А еще надо на уголь, лекарство», — добавила она.

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