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Агент 024

Жителей села Кок-Жар предупредили о частых отключениях электричества зимой

Жителей села Кок-Жар Чуйской области предупредили о частых отключениях электричества зимой. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, сотрудники айыл окмоту распространяют информацию, что зимой электричество будут подключать только по три часа в день.

«Сейчас в нашем районе нет света. Каждый день отключают свет на несколько часов. Новый глава айыл окмоту, оказывается, дал поручение сотрудникам, чтобы те вели разъяснительную работу, рассказывали об отключениях. Нам сказали, что зимой будут включать свет только на три часа в день. Мы в шоке. В нашем районе на протяжении трех дней уже нет электричества», — рассказала она.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/196294/
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