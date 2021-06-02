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Агент 024

В центре Бишкека никак не замажут на стене рекламу наркотиков

На Аллее молодежи в Бишкеке на здании уже несколько месяцев висит реклама наркотиков. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Фотографии объявления с адресом Telegram-канала он прислал еще в марте, однако до сих пор рекламу не замазали.

В доказательство читатель прислал новый снимок.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Реклама наркотиков

Как отметил читатель, таких надписей по городу много и никто их не убирает.

«Неужели никто не следит за тем, что пишут на стенах города? Мэрия не должна удалять такие надписи?» — спрашивает он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/196146/
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