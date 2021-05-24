Мужчина напал на продавца в торговом центре Бишкека. Милиция бездействовала

В Бишкеке посетитель торгового центра «Таш-Рабат» оскорбил и несколько раз ударил реализатора одного из бутиков. Видео опубликовали на YouTube.

На кадрах указаны время и дата происшествия: 20 мая примерно в 15.00 в отдел зашли мужчина с маленьким ребенком на руках и женщина. Судя по кадрам, нападавшему не понравилось, как его обслуживают, и он стал высказывать претензии девушке. Продавец ответила, после чего мужчина стал оскорблять ее, нецензурно выражаться, замахиваться. Затем он несколько раз пнул и ударил девушку по лицу. Женщина, сопровождавшая мужчину с ребенком, бездействовала, даже не пытаясь остановить своего спутника.

В соцсетях пострадавшая написала, что на место происшествия вызвала милицию. При сотрудниках правоохранительных органов мужчина также оскорблял девушку, однако те не реагировали.

Своего ребёнка они пожалеть даже и не подумали; женщину, как мать, я не понимаю вообще никак...

После того, как приехали сотрудники милиции он также, при них, меня материл,оскорблял по национальному признаку, цитирую "тебя убить вообще надо", "свинья, жри свои отруби", "чмо" — swmc911 (@911swmc) May 24, 2021

В ГУВД столицы сказали 24.kg, что изучают видео и прокомментируют инцидент позже.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.