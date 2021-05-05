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Агент 024

Стихийных торговцев на проспекте Манаса в Бишкеке оштрафовали на 6 тысяч сомов

Фото мэрии Бишкека. Торговцев выгнали с тротуара проспекта Манаса

Торговцев, стоящих на тротуаре на проспекте Манаса, оштрафовали. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

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На велодорожке на проспекте Манаса вновь идет стихийная торговля

По информации муниципальной администрации Первомайского района, на улицах города на постоянной основе проводятся рейды по устранению стихийной торговли.

В отношении лиц, самовольно установивших торговые точки, составлено два административных протокола на сумму 6 тысяч сомов.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/192899/
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