Стихийных торговцев на проспекте Манаса в Бишкеке оштрафовали на 6 тысяч сомов

Торговцев, стоящих на тротуаре на проспекте Манаса, оштрафовали. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
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По информации муниципальной администрации Первомайского района, на улицах города на постоянной основе проводятся рейды по устранению стихийной торговли.
В отношении лиц, самовольно установивших торговые точки, составлено два административных протокола на сумму 6 тысяч сомов.
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