В Бишкеке водитель BMW выехал на встречную полосу под железнодорожным мостом

В Бишкеке водитель BMW X5 создал аварийную ситуацию, выехав на встречную полосу под железнодорожным мостом на пересечении проспекта Чингиза Айтматова с улицей Толстого. Видео нарушения на своей странице в Facebook опубликовал очевидец Семетей Аманбеков.

«Много дураков видел на наших дорогах, но такого еще не встречал. А если бы он столкнулся лоб в лоб с автомобилем, где были бы дети? Таких нужно лишать прав!» — подписал публикацию он.

В пресс-службе патрульной милиции столицы редакции сообщили, что нарушитель объявлен в розыск.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.