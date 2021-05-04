20:21
USD 84.80
EUR 102.18
RUB 1.13
Агент 024

В Бишкеке водитель BMW выехал на встречную полосу под железнодорожным мостом

В Бишкеке водитель BMW X5 создал аварийную ситуацию, выехав на встречную полосу под железнодорожным мостом на пересечении проспекта Чингиза Айтматова с улицей Толстого. Видео нарушения на своей странице в Facebook опубликовал очевидец Семетей Аманбеков.

«Много дураков видел на наших дорогах, но такого еще не встречал. А если бы он столкнулся лоб в лоб с автомобилем, где были бы дети? Таких нужно лишать прав!» — подписал публикацию он.

В пресс-службе патрульной милиции столицы редакции сообщили, что нарушитель объявлен в розыск.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/192876/
просмотров: 528
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчанин возмутился носками, выпущенными в Кыргызстане ко Дню Победы
За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 89 нарушений Правил дорожного движения
Пассажир троллейбуса в Бишкеке устроил скандал из-за медицинской маски
Своевременно ремонтировать ямы на дорогах просит жительница Бишкека
Водитель Mercedes нарушил ПДД и не подчинился милиции. Его задержали
В Бишкеке выявили 208 водителей с транзитными номерами, нарушивших ПДД
В селе Озерном из-за сброса нечистот в прудах массово гибнет рыба
В Дубовом парке разрушается памятник погибшим красноармейцам
За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 359 нарушений Правил дорожного движения
В Бишкеке вандалы разрушили сквер на пересечении улиц Айни и Бакаева
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Ситуация на&nbsp;границе. Сожжено, разбито, пусто: как выглядит село Максат сегодня Ситуация на границе. Сожжено, разбито, пусто: как выглядит село Максат сегодня
Бишкекчанин возмутился носками, выпущенными в&nbsp;Кыргызстане ко&nbsp;Дню Победы Бишкекчанин возмутился носками, выпущенными в Кыргызстане ко Дню Победы
На&nbsp;велодорожке на&nbsp;проспекте Манаса вновь идет стихийная торговля На велодорожке на проспекте Манаса вновь идет стихийная торговля
Бизнес
Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить? Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить?
Полуфинальные матчи Лиги чемпионов! Полуфинальные матчи Лиги чемпионов!
Тарифы от&nbsp;Beeline: Объемный мир образования в&nbsp;Ваших руках! Тарифы от Beeline: Объемный мир образования в Ваших руках!
Подготовьтесь к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении MEGA24 Подготовьтесь к ОРТ в приложении MEGA24
4 мая, вторник
20:17
Опасно для жизни. Бишкекчанин просит убрать ограждение на улице Турусбекова Опасно для жизни. Бишкекчанин просит убрать ограждение...
19:52
Госипотечная компания завысила стоимость строительства домов в Бишкеке и Нарыне
19:44
Айжан Чыныбаева покинула должность вице-мэра Бишкека
19:30
Премьер-министр освободил от должности своего советника Арзыбека Бурканова
19:25
В Бишкеке водитель BMW выехал на встречную полосу под железнодорожным мостом