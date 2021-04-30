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Агент 024

На проблемы в водоснабжении жалуются жители Аламединского района

В селе Кок-Жар нет питьевой воды. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Нет питьевой воды на улице Конур Осмон. Проблему поднимали не раз. У властей новая «отмазка» — недобросовестные водопользователи поливают огороды. Раньше указывали другие причины: карантин, отсутствие денег», — написал он.

«Когда наконец на нашей улице будет нормальное водоснабжение? Как были истрачены ранее выделенные деньги на ремонт водопровода? Прошел почти год. Ситуация не изменилась. Опять регулярные перебои с водой. Как жить? Куда обращаться?» — пожаловался читатель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/192283/
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