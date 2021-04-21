В интернете кыргызстанцам предлагают купить оружие без разрешения и документов

Один из телеграмм-каналов предлагает кыргызстанцам купить травматическое оружие без соответствующего разрешения и документов. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Этот канал работает не первый год. Постоянно публикуются отчеты о так называемых «закладках» — местах, где курьеры оставляют для покупателей товар. Указаны города Кыргызстана и Казахстана. Почему наша милиция не реагирует на это?» — возмущается он.

Судя по опубликованной в телеграмм-канале информации, нелегальное травматическое оружие стоит от 12 до 15 тысяч сомов.

Напомним, что по закону, если вы хотите купить газотравматическое оружие, необходимо разрешение, которое выдается территориальными органами внутренних дел. Для его получения нужно написать заявление в произвольной форме, заполнить карточку-заявление с отметкой психиатрического и наркологического диспансера. Также вам нужно предоставить копию паспорта и два фото размером 3×4. После проверки условий хранения огнестрельного оружия и составления акта вам выдадут разрешение. Незаконная покупка и владение огнестрельным оружием уголовно наказуемы, как и торговля им.