Кыргызстанке принесли квитанцию на 11 тысяч за потребление газа в пустующем доме

Кыргызстанке уже второй раз подряд приходят большие счета за пользование газом в доме, где никто не живет. Об этом 24.kg сообщила Хадича Харсанова.

По ее словам, дом в Аламединском районе, куда приходят квитанции, пустует после пожара. Однако на днях принесли квитанцию на оплату газа на 11 тысяч 398 сомов.

«За ноябрь — декабрь 2020-го насчитали тоже немалые деньги, почти 12 тысяч сомов. Хотя в октябре платили 135 сомов. Не знаю, что за волшебный пересчет у них. Пришлось разбираться, приезжали сотрудники «Кыргызгаза», зафиксировали все. Но вот опять происходит то же самое. Самое интересное, что после пожара там никто не живет, такие счета просто нереальны. Откуда взялся показатель 1 тысяча 170 кубов? Там по счетчику 569», — рассказала она.

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