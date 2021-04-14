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Агент 024

Жители Бишкека жалуются на громкий азан

Жители района возле рынка «Мадина» жалуются на громкий азан. Об этом они написали 24.kg.

«Сейчас тепло, окна открыты, дети просыпаются. Сейчас будильники у всех есть, верующие и так знают, когда идти молиться. Есть органы, которые регулируют нормы громкоговорителей в мечетях? Я не против азанов, но должны же быть нормы и понимание, что люди хотят отдохнуть перед работой», — написал читатель.

Отметим, по данным департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора, в Кыргызстане нет нормы, регулирующей громкость звука в религиозных заведениях.

Напомним, вчера начался священный месяц Рамазан. Календарь Орозо-2021 можно посмотреть по ссылке.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/189983/
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