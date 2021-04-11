Местные выборы. В Бишкеке задержан подозреваемый в подкупе избирателей

В Бишкеке наблюдатели, осуществляющие мониторинг выборов в местные кенеши и референдума, на УИК № 1308 заметили подозрительного человека и вызвали милицию. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его данным, наблюдатели рассказали, что мужчина с утра без документов все время находился на территории избирательного участка. Они поймали его, когда он раздавал деньги избирателям и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Фото 24.kg. Задержан подозреваемый в подкупе голосов

Подозреваемый доставлен в ОВД Первомайского района. Факт зарегистрирован в ЕРПП.

Напомним, граждане Кыргызстана выбирают 796 депутатов в 28 городских кенешей и 7 тысяч 560 депутатов в 420 айыльных кенешей.