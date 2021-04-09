08:49
USD 84.80
EUR 100.73
RUB 1.10
Агент 024

Бишкекчане просят отремонтировать опасную лестницу на улице Малдыбаева

Лестница на улице Малдыбаева возле 17-этажного дома в аварийном состоянии. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Она сделана из арматурных прутьев, которые местами оторвались от каркаса, и люди боятся спускаться с Южной магистрали на Малдыбаева. Кое-где дыры, которые можно перешагнуть, но это пока. Скоро просто не будет ступеней. Наступать страшно», — написал он.

Бишкекчанин просит отремонтировать лестницу, пока не произошло несчастного случая.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/189255/
просмотров: 341
Версия для печати
Материалы по теме
Автобус против маршрутки. В Бишкеке выясняют отношения две транспортные компании
Поставка автобусов. В мэрии рассказали о недопонимании с «Шыдыр Жол Кей Джи»
Такое даже собакам не дают. Родители жалуются на качество питания в детском саду
Не было денег. В мэрии объяснили, почему не ремонтировали школу № 76
Прокуратура вернула государству участки стоимостью более 23 миллионов сомов
Митинг против застройщиков проходит в Бишкеке
В Бишкеке сотрудники мэрии незаконно заняли шесть квартир
В городе Ош хотят построить школу с российскими образовательными программами
Бишкекчанин обратился к Садыру Жапарову. Он просит уволить и. о. мэра столицы
Матери-одиночки и инвалиды просят помочь с ремонтом. У них затопило квартиры
Популярные новости
Пугающая достопримечательность. Комплекс &laquo;Аалам Ордо&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле разрушается Пугающая достопримечательность. Комплекс «Аалам Ордо» на Иссык-Куле разрушается
Даканса! В&nbsp;Бишкеке парень совершил акт вандализма, потушив Вечный огонь Даканса! В Бишкеке парень совершил акт вандализма, потушив Вечный огонь
Сгоревший грузовой трал в&nbsp;селе Кун-Туу до&nbsp;сих пор стоит посередине дороги Сгоревший грузовой трал в селе Кун-Туу до сих пор стоит посередине дороги
Открыть ворота дома теперь невозможно: так устанавливают новые бордюры в&nbsp;Бишкеке Открыть ворота дома теперь невозможно: так устанавливают новые бордюры в Бишкеке
Бизнес
Как стать примером для других и&nbsp;быть здоровым Как стать примером для других и быть здоровым
Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты
&laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; организовал в&nbsp;Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к&nbsp;сервису «Яндекс Go» организовал в Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к сервису
Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения
9 апреля, пятница
08:45
В ТЦ «Эльдорадо», принадлежащем Райымбеку Матраимову, сегодня откроют ЦОН В ТЦ «Эльдорадо», принадлежащем Райымбеку Матраимову, с...
08:44
Избиение ребенка в Беловодском интернате. Мать мальчика обратилась в прокуратуру
08:35
$1,5 тысячи за помощь в получении визы. Мошенника приговорили к штрафу
08:25
В ВОЗ пока не рекомендуют вводить вакцинные паспорта
08:15
Бишкекчане просят отремонтировать опасную лестницу на улице Малдыбаева
8 апреля, четверг
23:49
Первый марсианский вертолет Ingenuity агентства NASA впервые коснулся Марса
22:49
Пассажиры, летающие транзитом, должны иметь основания для въезда в Россию
22:42
В Бишкеке пропала 17-летняя Альбина Бапиева