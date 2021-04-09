Бишкекчане просят отремонтировать опасную лестницу на улице Малдыбаева

Лестница на улице Малдыбаева возле 17-этажного дома в аварийном состоянии. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Она сделана из арматурных прутьев, которые местами оторвались от каркаса, и люди боятся спускаться с Южной магистрали на Малдыбаева. Кое-где дыры, которые можно перешагнуть, но это пока. Скоро просто не будет ступеней. Наступать страшно», — написал он.

Бишкекчанин просит отремонтировать лестницу, пока не произошло несчастного случая.

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