Дрифт на «жигулях». В Караколе жалуются на лихача, портящего дорожное полотно

Гонщики на автомобилях в Караколе нарушают общественный порядок и портят новое дорожное полотно. Об этом в Facebook сообщила активистка и местная жительница Алена Хоменко.

«Они также создают угрозу безопасности дорожного движения. Таких нужно строго наказывать, вплоть до лишения водительских прав, и чтобы заплатили штраф за порчу государственного имущества. Номер авто I 2608 S», — написала она.

На кадрах видно, как авто ВАЗ-2107 дрифтует на недавно отремонтированной дороге.