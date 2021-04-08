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Агент 024

Дрифт на «жигулях». В Караколе жалуются на лихача, портящего дорожное полотно

Гонщики на автомобилях в Караколе нарушают общественный порядок и портят новое дорожное полотно. Об этом в Facebook сообщила активистка и местная жительница Алена Хоменко.

«Они также создают угрозу безопасности дорожного движения. Таких нужно строго наказывать, вплоть до лишения водительских прав, и чтобы заплатили штраф за порчу государственного имущества. Номер авто I 2608 S», — написала она.

На кадрах видно, как авто ВАЗ-2107 дрифтует на недавно отремонтированной дороге.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/189124/
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