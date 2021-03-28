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Сюжет: Безопасный город

Безопасный город. На проспекте Дэн Сяопина в Бишкеке не видно разметку

В Бишкеке на перекрестке улицы Алыкулова и проспекта Дэн Сяопина не решают проблему с огромной лужей, из-за которой не видно разметку. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Огромная лужа перед перекрестком, на котором установлены камеры. Разметки не видно вообще, но камеры исправно работают», — написал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Перекресток улицы Алыкулова и проспекта Дэн Сяопина

По словам автолюбителя, такая ситуация на перекрестке после каждого дождя.

Отметим, что о проблемном перекрестке читатели сообщали еще в 2020 году, однако с тех пор ничего не изменилось.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/187867/
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