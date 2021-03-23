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Агент 024

У ребенка температура 40. Врачи скорой в Каинды отказались выехать на вызов

Скорая помощь Панфиловского района отказалась выехать на вызов к ребенку с температурой 40 градусов. Об этом 24.kg сообщила мать мальчика, жительница Каинды.

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По ее словам, у ее сына весь день скачет температура, и последний час держится на отметке 40 градусов.

«В первый раз дозвонилась в скорую, сказали, что приехать не смогут, потому что нет машины. Потом пришлось его чуть ли не на руках нести в местную поликлинику (ГСВ). Там сказали купить свечи, и все. Прибежали домой, температура держалась на уровне 38-39 градусов. Сейчас уже 40. В скорую не могла дозвониться. Потом все-таки взяли трубку и сказали: «Даже если приедем, то ничего сделать не сможем», — рассказала женщина.

Координатор Минздрава Чуйской области Бактыгуль Мамытова, к которой журналист 24.kg обратился за комментарием, пообещала принять меры.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/187324/
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