12:06
USD 84.80
EUR 101.18
RUB 1.15
Агент 024

Оставил мерзнуть на улице. Троллейбус № 5 в Бишкеке проехал мимо остановки

Водитель троллейбуса маршрута № 5 (1876) в Бишкеке сегодня утром проехал мимо остановки. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Сегодня в 8.10 к остановке на Ахунбаева/Руставели подъехал троллейбус, но не остановился, несмотря на просьбы стоящих на морозе людей. Мало того что он проигнорировал пассажиров, так его система «Тулпар» не показывала. Почему он проехал мимо, непонятно: народу в салоне было немного», — написал он.

«Фото сделать не успел, был возмущен таким отношением к гражданам», — сообщил читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/186419/
просмотров: 1122
Версия для печати
Материалы по теме
В аварии с троллейбусом пострадал водитель Toyota Camry
Семьдесят лет назад в столице вышел на линию первый троллейбус
Бишкеку необходима 1 тысяча автобусов. Сегодня есть только 100
В Бишкеке грузовик, троллейбус и легковушка не поделили дорогу
В Бишкеке временно приостановлено движение троллейбусов маршрутов 5, 11 и 14
В Бишкеке подрались водители маршрутки и троллейбуса
В Бишкеке начал работать общественный транспорт. Как соблюдают санитарные нормы
Общественный транспорт в Бишкеке начнет работать с 25 мая
В Бишкеке начали ремонтировать все троллейбусы
Не больше 30 пассажиров в автобусе. Новые правила перевозки в городе Ош
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
В&nbsp;микрорайоне &#8470;&nbsp;6&nbsp;на месте футбольного поля хотят построить многоэтажный дом В микрорайоне № 6 на месте футбольного поля хотят построить многоэтажный дом
Учителей Каракола заставляют выходить на&nbsp;субботники. Они недовольны Учителей Каракола заставляют выходить на субботники. Они недовольны
Опять поборы. В&nbsp;школе &#8470;&nbsp;42&nbsp;с родителей требуют деньги на&nbsp;подарок учителю Опять поборы. В школе № 42 с родителей требуют деньги на подарок учителю
Бизнес
Требуем законности. Дольщики объекта в&nbsp;12-м микрорайоне обратились к&nbsp;президенту Требуем законности. Дольщики объекта в 12-м микрорайоне обратились к президенту
Футбольные судьи Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана подписали меморандум о&nbsp;партнерстве Футбольные судьи Кыргызстана и Узбекистана подписали меморандум о партнерстве
Расширь границы общения! Подключай тарифы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom Расширь границы общения! Подключай тарифы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom
Банк KICB сообщает о&nbsp;приобретении 100 процентов акций ЗАО &laquo;Первая МФК&raquo; Банк KICB сообщает о приобретении 100 процентов акций ЗАО «Первая МФК»
15 марта, понедельник
11:44
Для зараженных COVID-19 свободны 164 койки в медучреждениях Бишкека Для зараженных COVID-19 свободны 164 койки в медучрежде...
11:27
COVID-19 в мире. Заразились более 119,8 миллиона, умерли более 2,6 миллиона
11:25
Определился обладатель Кубка «Сулайман-Тоо» по футболу
11:14
Лишение статуса экс-президента Жээнбекова и Отунбаеву: акция продолжается
11:04
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник