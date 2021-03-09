Парковочные места на улице Тыналиева в Бишкеке закрыли незаконно

Парковочные места на улице Тыналиева, 2/22 закрыли незаконно. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, в управлении землепользования и строительства муниципалитета установили, что владелец стоматологической клиники самовольно установил ограждения. С ним проведена разъяснительная беседа об устранении нарушения.

«В случае неисполнения требований в ближайшее время будут приняты меры по демонтажу ограждения», — отметили в мэрии.

Напомним, ранее читатель сообщил, что на улице Тыналиева установили трубы и повесили цепь, закрыв парковочные места.

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