На состояние тротуара и дыру на дороге возле Дома правительства жалуется житель

Бишкекчанин пожаловался на состояние тротуаров возле Дома правительства. Фотографии он прислал 24.kg.

«Если даже в самом центре , где тем более заседают чиновники, ужасные тротуары, то об окраинах города можно вообще молчать. Неужели никто не видит раскрошенный тротуар прямо на Старой площади? Мало того, на пешеходном переходе образовалась яма, ее потом временно засыпали, но там снова дырка, гравий разбросан по трассе», — написал читатель.

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