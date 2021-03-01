Швеи из Таджикистана заявляют об угрозах и гонениях. Вышли на митинг

Граждане Таджикистана, которые занимаются пошивом вещей и их экспортом, сегодня вышли на митинг возле рынка «Мадина». Об этом 24.kg сообщил один из участников акции протеста.
Он также подчеркнул, что сейчас митинговавших отвезли в УВД Свердловского района. Туда уже прибыли сотрудники посольств Таджикистана и России, потому что некоторые предприниматели являются гражданами Российской Федерации.
В ГУВД Бишкека сказали 24.kg, что выясняют обстоятельства инцидента.
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