Швеи из Таджикистана заявляют об угрозах и гонениях. Вышли на митинг

Граждане Таджикистана, которые занимаются пошивом вещей и их экспортом, сегодня вышли на митинг возле рынка «Мадина». Об этом 24.kg сообщил один из участников акции протеста.

«Раньше кыргызстанские швеи брали заказы у посредников. Те в свою очередь работали с нами и таким образом связывали нас. Но потом во время пандемии коронавируса мы стали работать напрямую — без посредников. Совместно шьем товар и отправляем в Москву. Однако теперь работники рынка «Дордой» (бывшие посредники) угрожают нам, запугивают женщин. Мы боимся выходить из домов, нас не впускают на рынки. В милицию уже писали заявление, там зарегистрировали и все», — рассказал мужчина.

Он также подчеркнул, что сейчас митинговавших отвезли в УВД Свердловского района. Туда уже прибыли сотрудники посольств Таджикистана и России, потому что некоторые предприниматели являются гражданами Российской Федерации.

В ГУВД Бишкека сказали 24.kg, что выясняют обстоятельства инцидента.

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