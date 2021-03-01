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В Бишкеке возле дома «Белый пароход» убрали незаконную парковку и сажают деревья

В Бишкеке возле дома «Белый пароход» убрали незаконную парковку и сажают деревья. Об этом 24.kg сообщил читатель.

В мэрии Бишкека подтвердили информацию. «К нам поступил сигнал, что хозяйка одного из кафе завалила строительным мусором зеленую зону, чтобы создать там парковку. На место выехали вице-мэр Жамалбек Ырсалиев, аким района, представители муниципальных служб. Хозяйка утверждала, что у нее есть документы, но есть только проект, а не разрешение. Кроме того, там была организована дорога-парковка, вымощенная брусчаткой. В итоге сотрудники муниципальных служб вывезли строительный мусор, демонтировали брусчатку, владелице кафе выписан штраф. Сейчас там Бишкекзеленхоз высаживает деревья и проводит санитарную обрезку уже имеющихся», — отметили в мэрии.

Отметим, что здание «Белого парохода» находится напротив площади Победы.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/184993/
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