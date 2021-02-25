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Агент 024

Торговые павильоны заняли прилавками половину тротуара в 5-м микрорайоне

Торговые павильоны в пятом микрорайоне заняли открытыми прилавками половину тротуара. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, здесь всегда проходит много людей, дорога идет в том числе и к школе № 3.

«Мало того, что лотки занимают половину тротуара, на оставшемся пространстве — покупатели. А пешеходам куда деваться? Куда смотрит МТУ, акимиат?» — возмущен он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Торговые павильоны заняли лотками половину тротуара в 5-м микрорайоне

Читатель добавил, что сами павильоны большие и могут продавать всю продукцию внутри.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/184511/
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