Торговые павильоны заняли прилавками половину тротуара в 5-м микрорайоне

Торговые павильоны в пятом микрорайоне заняли открытыми прилавками половину тротуара. Об этом 24.kg сообщил читатель.
По его словам, здесь всегда проходит много людей, дорога идет в том числе и к школе № 3.
«Мало того, что лотки занимают половину тротуара, на оставшемся пространстве — покупатели. А пешеходам куда деваться? Куда смотрит МТУ, акимиат?» — возмущен он.
Читатель добавил, что сами павильоны большие и могут продавать всю продукцию внутри.
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