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Агент 024

Продлить автобусный маршрут просят жители новостройки «Рухий-Мурас» в Бишкеке

Жители новостройки «Рухий-Мурас» просят мэрию продлить маршрут автобуса № 6. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«У нас нет муниципального транспорта для школьников и пенсионеров. Когда бастовали маршрутки № 102 и 128, приходилось идти пешком больше километра», — написал он.

По информации столичного муниципалитета, сегодня автобусный парк мэрии обслуживает горожан по 11 маршрутам со средним ежедневным выходом на линию до 135 единиц транспорта.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/182318/
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