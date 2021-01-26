Бишкекчане снова пожаловались на холодные батареи в многоэтажном доме

Жители многоэтажки по улице Чокморова, 185 снова жалуются на холодные батареи. Об этом сообщают в социальных сетях.

По словам горожан, дом не отапливают месяц, а счета за отопление приходят. «Куда только мы не обращались и сколько не трубили в колокола. Была новость в СМИ о том, что с 11 января начнется ремонт. Мы, жители этого дома, не видим, что было сделано, и не чувствуем тепла в батареях», — говорят они.

Напомним, ранее читатель 24.kg сообщал, что жители многоэтажки на улице Чокморова, 185 вынуждены ходить дома в верхней одежде. Проблема с отоплением преследует жителей дома на протяжении семи лет. Им приходится устанавливать обогреватели.

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