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В Бишкеке в школе № 28 тоже просят родителей купить дезинфицирующие средства

Преподаватель бишкекской школы-лицея № 28 просит родителей закупить дезинфицирующие средства для класса. Об этом 24.kg сообщила читательница.

читательницы 24.kg
Фото читательницы 24.kg. Скриншот переписки из классной группы

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По ее словам, педагог написала в родительскую группу о необходимости приобрести для класса санитарный коврик, средство для его смачивания и тепловизор.

«Одна из участниц группы сразу подсчитала, сколько будет стоить покупка всего необходимого, это 2 тысячи 400 — 3 тысячи сомов. Коврик — 600-700 сомов, дезсредство для коврика — 450-600 (на месяц), бесконтактный термометр — 1 тысяча 100 — 1 тысяча 300 сомов. Тепловизор стоит около 5 тысяч сомов, можно ведь взять бесконтактный термометр, он стоит до 1 тысячи 300 сомов», — цитирует переписку в классной группе читательница.

В управлении образования столицы сказали, что вопрос взяли на контроль, результаты пообещали предоставить сегодня.

Отметим, в соцсетях многие родители возмущаются, что их заставляют закупать в школы дезинфицирующие средства, вплоть до тряпок и швабр с ведрами.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/180365/
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