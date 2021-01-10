Бишкекчанина отправили голосовать не на его избирательный участок

Жителя Бишкека Руслана Жумабекова отправили голосовать на участок, к которому он прежде не был приписан. Об этом 24.kg сообщил он сам.

«Я живу на улице Скрябина и всегда голосовал на УИК № 1206. Сегодня пришел и меня не нашли в списках. Сказали, чтобы я ехал голосовать в жилмассив «Кок-Жар», в среднюю школу № 88. Это очень далеко от моего дома. На мое возмущение ответили, что такие списки прислала ЦИК», — рассказал мужчина.

Напомним, сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум по форме правления.

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