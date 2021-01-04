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Агент 024

Центральный перекресток Бишкека превратился в мусорную свалку. Жители жалуются

В Бишкеке на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Ибраимова скопилось большое количество мусора. Об этом сообщила местная жительница.

По ее словам, раньше там стоял бак для бытовых отходов.

«Мэрия, просто посмотрите на это, если вы привыкли жить так, то будьте любезны хотя бы людям дать возможность жить нормально. Столица, а будто заходишь в аул какой-то, везде грязь, нет освещения. Там стоял мусорный бак, но этот участок мэрия продала в частные руки. Раз в неделю приезжает машина, но до этого там вот такая ситуация», — пишет бишкекчанка.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/178765/
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