Помогите дяде Саше. Джалалабадцы просят помочь пенсионеру, который голодает

Пенсионеру Александру Демьяненко, который проживает в Джалал-Абаде, нужна помощь. Об этом 24.kg сообщил читатель Марат Идрисов.

По его словам, Александру Александровичу Демьяненко 62 года, он пенсионер и очень нуждается — порой ему просто нечего поесть.

Фото Марата Идрисова. Дяде Саше нужна помощь

«Пенсия у дяди Саши — 3 тысячи 300 сомов. На 3 тысячи 300 сомов выжить, мягко говоря, нереально. Хотелось бы обратиться ко всем благотворительным организациям и неравнодушным людям нашей страны с просьбой помочь этому пожилому человеку, который весь день, а бывает, и ночь, стоит на улице буквально с протянутой рукой на холоде. Он просит милостыню, чтобы как-то прожить жизнь, потому что при наших ценах ему просто не хватает даже на еду», — рассказал Марат Идрисов.

Желающие помочь дяде Саше могут перечислить деньги (любую посильную сумму) на «Элсом» нашего журналиста Марии Орловой на номер 0555938263. Все собранные средства будут переданы Александру Демьяненко.