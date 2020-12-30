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Агент 024

Помогите дяде Саше. Джалалабадцы просят помочь пенсионеру, который голодает

Пенсионеру Александру Демьяненко, который проживает в Джалал-Абаде, нужна помощь. Об этом 24.kg сообщил читатель Марат Идрисов.

По его словам, Александру Александровичу Демьяненко 62 года, он пенсионер и очень нуждается — порой ему просто нечего поесть.

Марата Идрисова
Фото Марата Идрисова. Дяде Саше нужна помощь

«Пенсия у дяди Саши — 3 тысячи 300 сомов. На 3 тысячи 300 сомов выжить, мягко говоря, нереально. Хотелось бы обратиться ко всем благотворительным организациям и неравнодушным людям нашей страны с просьбой помочь этому пожилому человеку, который весь день, а бывает, и ночь, стоит на улице буквально с протянутой рукой на холоде. Он просит милостыню, чтобы как-то прожить жизнь, потому что при наших ценах ему просто не хватает даже на еду», — рассказал Марат Идрисов.

Желающие помочь дяде Саше могут перечислить деньги (любую посильную сумму) на «Элсом» нашего журналиста Марии Орловой на номер 0555938263. Все собранные средства будут переданы Александру Демьяненко.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.

 
Ссылка: https://24.kg/agent_024/178471/
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