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Агент 024

Не доверяем власти. Кыргызстанцы в Москве вышли на митинг возле Госдумы

Возле здания Госдумы в Москве прошел митинг кыргызстанских мигрантов. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Отмечается, что кыргызстанцы вышли на акцию протеста из-за приезда и. о. президента Таланта Мамытова в столицу России.

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«Мигранты выражают недоверие нынешней власти. Они требуют, чтобы выборы главы государства прошли чисто и открыто», — пишут читатели.

Напомним, что Талант Мамытов отправился в Москву с трехдневным рабочим визитом. Планируются встречи с  председателем Госдумы России Вячеславом Володиным. Стороны обсудят вопросы двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также развитие взаимодействия КР и РФ в рамках межпарламентского партнерства.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/175826/
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