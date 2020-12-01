С потолка капает, в помещении холодно. Юморист о состоянии аэропорта «Манас»

В аэропорту «Манас» протекает потолок, помещение не обогревается. Об этом заявил кыргызстанский юморист, член команды «Азия MIX» Ростислав Ященко.

Он обратился к руководству воздушной гавани с просьбой исправить недочеты. «Я же знаю, что классно зарабатываете. У вас тут один пирожок восемь тысяч стоит. Сделайте для людей хоть раз. Стыдно же, иностранцы идут, а им на голову что-то капает», — сказал он.