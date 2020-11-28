На месте рынка в «Востоке-5» хотят построить многоэтажку. Градсовет одобрил

На месте рынка в «Востоке-5» хотят построить многоэтажку, несмотря на то, что жители против. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Случайно узнали, что Градсовет одобрил эскиз, и теперь там будет дом, хотя обещали разбить сквер», — сказал он.

В Бишкекглавархитектуре подтверили информацию о проведении заседания Градостроительного совета.

«На нем был рассмотрен проект застройки в «Востоке-5». Профессиональные архитекторы высказали свои замечания и мнения, но в целом одобрили строительство многоэтажного дома на месте рынка «Улар», — подчеркнули в муниципальном предприятии.

В БГА добавили, что решение Градсовета носит рекомендательный характер, а все заседания из-за сложной эпидемиологической ситуации проходят онлайн.

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