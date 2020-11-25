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Агент 024

Работники санатория «Иссык-Ата» не получают зарплату целый год. Просят помощи

Сотрудникам санатория «Иссык-Ата» год не выплачивают заработную плату. Об этом 24.kg сообщил сын работницы санатория.

По его словам, медикам и другим работникам не на что жить.

«При этом поток отдыхающих очень большой, но директор Алчын Осмонгазиев не платит зарплату, говорит, что денег нет. Хотелось бы, чтобы на санаторий обратили внимание. Только с помощью журналистов можно достучаться, скорее всего. Там работают более ста человек — врачи, повара, обслуживающий персонал. Все они просят помощи и реакции от соответствующих органов. Бухгалтеры санатория разъезжают на джипах, а завхозы в аренду сдают земли, целые схемы», — рассказывает читатель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/174344/
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