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Агент 024

Сотрудники Аламединского РУВД устроили себе незаконную парковку

В Бишкеке сотрудники УВД Аламединского района незаконно отгородили выезд с улицы Кантемировской на проспект Жибек Жолу. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Выезд с улицы Кантемировской в восточном направлении перекрыли бетонным забором, оставив лишь узкий проход для пешеходов. Милиционеры устроили себе бесплатную стоянку, а жители района должны страдать. Кто и на каких основаниях дал им такое право?» — возмущается он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/171947/
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