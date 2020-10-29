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Агент 024

Горожанин придумал, как собрать деньги на пианино в сквере столицы. Нужны лайки

Житель Бишкека придумал, как собрать деньги на новое пианино в сквере «Театральный». О своей идее 24.kg рассказал горожанин Айбек Сатыбалдиев.

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По его словам, через обыкновенные лайки и посредством рекламы в Instagram можно собрать деньги на установку нового музыкального инструмента.

«Не жалейте лайки, подписывайтесь в Instagram и призывайте друзей, возьмемся вместе за благое дело. Пусть музыка будет на улицах Бишкека. Для достижения цели нужно набрать 10 тысяч лайков под публикацией», — рассказал он.

Напомним, что новое пианино, которое установили в сквере «Театральный», снова разбили 20 октября.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/171215/
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