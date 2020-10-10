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Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки в Бишкеке. Военная техника поехала в сторону госрезиденции

Военная техника поехала в сторону государственной резиденции. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Уточняется, что машины проехали по проспекту Манаса.

Отметим, что завтра в госрезиденции состоится заседание парламента, где должны утвердить кандидатуру на пост премьер-министра.

Напомним, что на площади Ала-Тоо столкнулись сторонники Садыра Жапарова и Алмазбека Атамбаева, митингующие устроили драку. Стороны закидывали друг друга камнями и бутылками.

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