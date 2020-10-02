Езда по встречке. На улице Асаналиева в Бишкеке постоянно нарушают правила

На улице Асаналиева, между улицами Толстого и Алтымышева (Ремесленной), постоянно нарушают Правила дорожного движения, выезжая на полосу встречного движения. Об этом 24.kg сообщил читатель.

За несколько минут съемки набралось больше десяти нарушителей, в том числе и водитель маршрутного такси.

«И вот так каждое утро в будние дни», — написал автор видео.

Читатели предлагают установить там блоки разделительной полосы.

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