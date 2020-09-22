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Агент 024

Это уродство. В Бишкеке по улице Акиева устанавливают ларьки быстрого питания

В Бишкеке по улице Акиева на пересечении с улицей Киевской строят ларьки. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Жители возмущены и требуют у мэрии ответить, на каком основании на этом участке возводят точки быстрого питания. «Все эти конструкции снесли два года назад, они же уродуют улицу. Сейчас опять появились эти застройки прямо на тротуаре. При этом у их владельцев нет никаких разрешительных документов», — отмечают читатели.

В муниципалитете пообещали разобраться.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/165930/
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