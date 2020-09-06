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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Машины оставляют на остановках общественного транспорта

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии с нарушителями правил парковки.

Машины оставляют на остановках общественного транспорта. Сразу несколько нарушителей с разницей в несколько дней сфотографировал читатель в Бишкеке.

Авто не один час стояло на тротуаре, загородив проход и проезд. Вывеску, запрещающую парковку, водитель, видимо, не заметил.

Другой водитель не заметил знак «Пешеходный переход» на улице Ибраимова.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/163816/
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