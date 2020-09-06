Чудаки парковки. Машины оставляют на остановках общественного транспорта

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии с нарушителями правил парковки.
Машины оставляют на остановках общественного транспорта. Сразу несколько нарушителей с разницей в несколько дней сфотографировал читатель в Бишкеке.
Авто не один час стояло на тротуаре, загородив проход и проезд. Вывеску, запрещающую парковку, водитель, видимо, не заметил.
Другой водитель не заметил знак «Пешеходный переход» на улице Ибраимова.
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