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Агент 024

Жители Орто-Сая жалуются на частника, разбившего тротуар: чиновники не реагируют

Жители села Орто-Сай пожаловались на частника, который строит дом в вип-городке «Ала-Арча». Об этом они сообщили 24.kg.

По их данным, владелец новостройки, чтобы провести коммуникации, раскурочил прилегающий тротуар и не восстанавливает его.

«Ни дети на велосипедах или самокатах, ни мамы с колясками, ни просто пешеходы теперь не могут ходить по этому участку, потому что тротуара просто нет. Хозяин дома не реагирует на жалобы и требования восстановить дорожку. Органы местной власти тоже игнорируют наши обращения», — сообщили местные жители.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Разбитый тротуар, который никто не торопится восстановить

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/161574/
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