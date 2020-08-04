Жители Орто-Сая жалуются на частника, разбившего тротуар: чиновники не реагируют

Жители села Орто-Сай пожаловались на частника, который строит дом в вип-городке «Ала-Арча». Об этом они сообщили 24.kg.
По их данным, владелец новостройки, чтобы провести коммуникации, раскурочил прилегающий тротуар и не восстанавливает его.
«Ни дети на велосипедах или самокатах, ни мамы с колясками, ни просто пешеходы теперь не могут ходить по этому участку, потому что тротуара просто нет. Хозяин дома не реагирует на жалобы и требования восстановить дорожку. Органы местной власти тоже игнорируют наши обращения», — сообщили местные жители.
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