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Агент 024

В селе Романовка жалуются на частые отключения электричества

В селе Романовка Сокулукского района часто отключают электричество. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«На улице Акимбаева часто отключают свет, а в дождливые дни его вообще нет. Около трех лет назад мы собирали деньги на линию, чтобы нам установили. Теперь говорят: надо еще линию и дополнительный трансформатор», — написала она.

«Что нам делать, если до зимы не решат проблему? У меня маленький ребенок, и мне рожать скоро. Куда мне с детьми отправляться каждые отключенные дни?» — интересуется читательница.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/161453/
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