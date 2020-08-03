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Агент 024

Светофор на перекрестке улиц Токтогула и Шопокова просят установить бишкекчане

Житель Бишкека просит установить светофор на пересечении улиц Токтогула и Шопокова. Об этом он написали на WhatsApp 24.kg.

По его данным, в этом районе находятся школа № 5, детский сад, супермаркет и магазин стройматериалов.

«Каждую неделю случается по три-четыре ДТП с участием пешеходов. Хотели бы от имени родителей и учителей попросить, чтобы установили там светофор», — написал бишкекчанин.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/161442/
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