Медики Нарына недовольны выплатами. Им заплатили меньше обещанного

«С 1 июля повысили размер компенсаций медицинским работникам, но нам заплатили по-старому», — сообщили врачи и медсестры Нарынской областной объединенной больницы.

По их словам, они 15 дней отработали в красной зоне и сейчас находятся на обсервации.

«Почему нам выплатили по старым ставках, хотя говорили, что заполняют табель по эпидемиологическому фонду, где будет выплачено 72 тысячи сомов? При этом в Оше наши коллеги получили по новому тарифу», — сообщили они.

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