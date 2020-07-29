Жители Кызыл-Кии подарили городу машину скорой помощи

Жители Кызыл-Кии за 20 дней собрали деньги и купили для местной больницы автомобиль скорой помощи. Об этом журналистам сообщила местная жительница Нуржамал Ганыева.

По ее словам, сбор средств организовал народный штаб помощи города. В штабе работают рядовые кызылкийцы и волонтеры.

«Инициатором идеи стал житель нашего города, который переболел коронавирусом. Заболев, мужчина вызвал скорую и ждал ее три дня, не дождавшись, он сам поехал в больницу. После выздоровления он обратился к горожанам с предложением. Жители самоорганизовались, нашли друг друга совершенно незнакомые люди. Их всех объединила идея. Идея помочь городу. Государство и медики не могут сами справиться с этим недугом. Поэтому обычные горожане и решили помочь», — рассказала Нуржамал Ганыева.

Автомобиль «Мерседес» обошелся в $11,5 тысячи.

Та машина, которая сейчас обслуживает жителей Кызыл-Кии, старая и не имеет нужного оснащения. Новая укомплектована аппаратом ИВЛ, кислородным баллоном, тележкой-каталкой, травматологическим набором.

«Народный штаб помощи Кызыл-Кии также организовывает горячее питание медикам, закуп СИЗ, аппаратов и лекарств на средства неравнодушных граждан и спонсоров. Помогают в работе и волонтеры», — заключила собеседница.