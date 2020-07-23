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Агент 024

Водитель полпредства в Иссык-Кульской области установил подложные номерные знаки

На служебном автомобиле заместителя полпреда в Иссык-Кульской области Дамира Монолдорова установлен подложный госномер. Об этом 24.kg сообщил читатель. 

Проверка через сервис carcheck.kg показала, что госномер 09KG002AC принадлежит Mercedes-Benz S350 черного цвета. Однако он установлен на белой Toyota Prado. 

В полпредстве 24.kg подтвердили информацию, но уточнили, что водитель установил госномер самовольно, без ведома руководства. 

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«Госномер 09KG002AC принадлежит другой служебной машине — Mercedes, но она сейчас на ремонте. Водитель взял номер и прикрепил. Мы вынесли ему предупреждение, потому что у него тоже семья, дети и кредит», — отметили в ведомстве.

Результат проверки на ресурсе carcheck.kg показал, что Mercedes нарушил ПДД на 18 тысяч сомов.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/160497/
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