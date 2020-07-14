В Чон-Алайском районе пять дней не будет света. Местные жители возмущены

Жители Чон-Алайского района Ошской области недовольны тем, что компания «Ошэлектро» будет отключать электроэнергию в течение пяти дней на 10 часов. Об этом 24.kg сообщила читательница.

Фото читательницы 24.kg. Уведомление об отключении электроэнергии

По ее словам, в районе много болеющих коронавирусом и внебольничной пневмонией, им необходим аппарат ИВЛ.

«Однако коммерческая организация «Ошэлектро» неделями отключает электроэнергию. Они хотят повторить случай в Иссык-Атинском районе, где из-за отключения света умер человек? Почему коммерсантам наплевать на жизни людей, а государство не думает даже о жителях приграничного района, которые и так живут в тяжелых условиях климата и высокогорь?» — пишет местная жительница.

Отметим, что на сегодня в Чон-Алайском районе зарегистрировано 58 случаев COVID-19.

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