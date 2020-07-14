Почему это не делают жены депутатов? Посол Британии готовит обеды для медиков

Семья Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Великобритании в Кыргызстане Чарльза Гарретта ежедневно готовит обеды для медперсонала в больницах Бишкека. Фотографией в Twitter поделился сам дипломат.

«Обед для медперсонала в больницах столицы. 22 порции для 22 героев! Вы каждый день в опасных условиях боретесь за нас. Большое вам спасибо!» — отметил Чарльз Гарретт.

Интересно, почему жены наших депутатов и чиновников не готовят обеды для медиков, находящихся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией?

Обед для медперсонала в больницах Бишкека. 22 порций для 22 героев! Вы каждый день в опасных условиях боретесь за нас - большое вам спасибо! pic.twitter.com/od1OSXiCY5 — Charles Garrett (@BritAmbCGarrett) July 13, 2020