Сын Чингиза Айтматова с супругой просят выбрать имя для дочери. Обещают подарок

В семье сына народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова — Эльдара ожидается пополнение. Об этом на своей странице в Instagram написала его супруга Сабира.

По ее словам, в ближайшее время у них родится дочь. «Уже больше полугода мы не можем определиться с именем. Напишите имена для девочки, которые нравятся вам. Если имя, предложенное вами, понравится, мы назовем нашу малышку именно так. А в благодарность от нашей семьи мы приготовили для того, кто предложит лучшее имя, подарок», — написала Сабира Айтматова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram В ближайшее время в нашей семье ожидается пополнение, мы ждем прекрасную малышку! Но уже больше полугода мы не можем определится с именем. Напишите имена для девочки, которые нравятся вам! Если имя, предложенное вами, понравится нам, мы назовем нашу малышку именно так! А в благородность от нашей семьи мы приготовили для того, кто предложит лучшее имя ПОДАРОК! Ждём ваши предложения! Публикация от Aitmatova Sabira (@sabira_aitmatova_) 23 Июн 2020 в 4:25 PDT

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