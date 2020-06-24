11:17
USD 74.99
EUR 84.65
RUB 1.09
Агент 024

Сын Чингиза Айтматова с супругой просят выбрать имя для дочери. Обещают подарок

В семье сына народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова — Эльдара ожидается пополнение. Об этом на своей странице в Instagram написала его супруга Сабира.

По ее словам, в ближайшее время у них родится дочь. «Уже больше полугода мы не можем определиться с именем. Напишите имена для девочки, которые нравятся вам. Если имя, предложенное вами, понравится, мы назовем нашу малышку именно так. А в благодарность от нашей семьи мы приготовили для того, кто предложит лучшее имя, подарок», — написала Сабира Айтматова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

В ближайшее время в нашей семье ожидается пополнение, мы ждем прекрасную малышку! Но уже больше полугода мы не можем определится с именем. Напишите имена для девочки, которые нравятся вам! Если имя, предложенное вами, понравится нам, мы назовем нашу малышку именно так! А в благородность от нашей семьи мы приготовили для того, кто предложит лучшее имя ПОДАРОК! Ждём ваши предложения!

Публикация от Aitmatova Sabira (@sabira_aitmatova_)

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.

Ссылка: https://24.kg/agent_024/157186/
просмотров: 1387
Версия для печати
Материалы по теме
Фото дня. Трехметровая скульптура Чингиза Айтматова восхитила соцсети
Президент встретился с семьей Чингиза Айтматова
Дом-музей Чингиза Айтматова частный, поэтому не получает господдержки
Фильм российского режиссера о Чингизе Айтматове «Дни и века» покажут в Москве
Президент обещал взять под контроль ремонт Дома-музея Чингиза Айтматова
В Доме кино показывают фильмы, снятые по произведениям Чингиза Айтматова
В Анкаре установлен памятник Чингизу Айтматову. Он совсем не похож на писателя
Премия имени Чингиза Айтматова. Среди лауреатов Улан Эгизбаев и Дарья Маслова
В Бишкеке покажут фильм российского режиссера о Чингизе Айтматове «Дни и века»
Школьники и студенты примут участие в конкурсе «Мир Чингиза Айтматова»
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке пожилой женщине с&nbsp;кашлем и&nbsp;рвотой отказывают в&nbsp;госпитализации В Бишкеке пожилой женщине с кашлем и рвотой отказывают в госпитализации
Мгновения жизни. Апрельский Бишкек и&nbsp;южный берег Иссык-Куля Мгновения жизни. Апрельский Бишкек и южный берег Иссык-Куля
В&nbsp;центре Бишкека устроили свалку старых автомобилей В центре Бишкека устроили свалку старых автомобилей
В&nbsp;пункт приема вторсырья и&nbsp;приют для бомжей превратили частный дом в&nbsp;Бишкеке В пункт приема вторсырья и приют для бомжей превратили частный дом в Бишкеке
Бизнес
Первая помощь при кожных заболеваниях Первая помощь при кожных заболеваниях
Автодорога север&nbsp;&mdash; юг. Перспективы совместного проекта Кыргызстана и&nbsp;Китая Автодорога север — юг. Перспективы совместного проекта Кыргызстана и Китая
Институт INAI.KG: IT-технологии и&nbsp;медицина&nbsp;&mdash; будущее в&nbsp;наши дни Институт INAI.KG: IT-технологии и медицина — будущее в наши дни
Более полумиллиона участников собрала онлайн-сессия &laquo;Топливный класс&raquo; Более полумиллиона участников собрала онлайн-сессия «Топливный класс»
24 июня, среда
11:09
В суде над экс-мэрами произошла потасовка В суде над экс-мэрами произошла потасовка
11:08
Коронавирус в Жогорку Кенеше. Некоторые депутаты не сдали ПЦР-анализ, их ищут
10:54
Чиновник Минздрава признал, что не хватает машин скорой помощи
10:48
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 9,2 миллиона человек
10:46
В Узбекистане задержали 25 участников террористической группы