Мгновения жизни. Живописные пригороды Бишкека и ущелье Барскоон

Пролетела очередная неделя, и у нас готов новый выпуск рубрики «Мгновения жизни». Все больше людей отправляются отдыхать в разные уголки Кыргызстана, что позволяет нам увидеть много новых интересных мест и полюбоваться неповторимой природой нашей республики.

Сначала прокатимся вокруг Бишкека с Вячеславом Ногаем. Вроде бы привычные виды неожиданно заиграли новыми красками.

«Восхождение на пик Бокс, 31 августа 2019 год, раннее утро. На фото поднимаемся по морене к хижине Рацека, белый ледник — это и есть пик Бокс», — описал свою фотографию Вячеслав (к сожалению, фамилию наш автор не назвал).

Фото Вячеслава. Восхождение на пик Бокс

«Всякий раз, бывая на Иссык-Куле, видим его разным и никогда одинаковым. Поэтому хочется запечатлеть его во всем многообразии. То же относится и к ущелью Барскоон с его хвойным лесом, водопадами, горными пиками и озерами», — подписал свои фотографии Ильшат Галимов.

Теперь переберемся на запад республики в Бакай-Атинский район Таласской области. Там в селе Кызыл-Октябрь сделал свои фотографии Нурислан Кумушбеков.

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Надеемся, вы получили удовольствие от знакомства с работами наших авторов. Кстати, пополнить их ряды и рассказать о любимых местах Кыргызстана очень просто.

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