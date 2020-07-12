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Мгновения жизни. Бишкекские зарисовки и южный берег Иссык-Куля

Наверняка многие уже сбежали из душного города либо на дачи, либо на Иссык-Куль. Что ж, оставшимся в Бишкеке остается только позавидовать и немного развеяться, посмотрев очередной выпуск нашей рубрики.

Для начала несколько фотозарисовок из Бишкека от Светланы Симоненко.

«Это мгновение жизни из нижней зоны Чуйской долины (Джаны-Пахта), где и проживаю с семьей. Снимок «Подсолнуха под крышу» сделан 7 июня, в День православной Троицы», — написал о своей фотографии Юрий Калюгин.

Юрия Калюгина
Фото Юрия Калюгина. Подсолнух

Из Чуйской области переезжаем на Иссык-Куль. Прекрасные фотографии выезда из Боомского ущелья, окружающих город Балыкчи гор и начала озера Иссык-Куль, сделал наш постоянный автор Владислав Ногай.

Если повернуть на въезде в Балыкчи направо, то можно попасть в село Орто-Токой, где расположено одноименное водохранилище. По дороге туда и сделала свои фотографии Жумагуль Тентиева.

«В 2010 году при посещении культурно-этнографического комплекса на южном берегу Иссык-Куля был приятно впечатлен его задумкой, масштабом и красотой. К сожалению, сегодня там наблюдаем упадок, разрушение», — написал о своих фотографиях Ильшат Галимов.

Кое-кто, уехав на Иссык-Куль, не ограничивается только пляжем. Вот и Азим Иваков забрался в горы недалеко от Каракола.

Азима Ивакова
Фото Азима Ивакова. Каракол

«Это фото я снял на берегу Токтогульского водохранилища по дороге из Бишкека в Ош», — написал в редакцию Мурат Назаров.

Мурата Назарова
Фото Мурата Назарова. Токтогульское водохранилище

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Надеемся, наши авторы смогли доставить вам несколько приятных мгновений. Помните, что любой может стать автором нашей рубрики. Сделать это легко.

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